Где, куда, что, всё это опять приходится узнавать из сторонних источников.

Последние два месяца и ночи не проходит без того, чтобы на Украине не визжала тревога системы гражданской обороны: российские крылатые ракеты методично и регулярно прилетают по чувствительным объектам украинских войск, и сегодняшняя ночь не стала исключением. Как гласит официальная сводка Минобороны России, ночью ВС РФ применили крылатые ракеты морского базирования «Калибр» по складам артиллерийских боеприпасов, включая доставленные из стран коллективного Запада.

реклама

Дальше от Минобороны последовала дежурная фраза о том, что цели удара были достигнуты, и все назначенные объекты были поражены. По каким конкретно объектам наносились удары, в каких регионах Украины, всё это остаётся без официального уточнения, поэтому за соответствующей информацией приходится обращаться к источникам, что называется, с мест.

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

И эти источники сообщают, что удары наносились по объектам в Сумской и Одесской областях. Более подробной информации на данный момент нет.