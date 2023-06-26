Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ нанесли удар «Калибрами» по складам артиллерийских боеприпасов ВСУ
Где, куда, что, всё это опять приходится узнавать из сторонних источников.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus

Последние два месяца и ночи не проходит без того, чтобы на Украине не визжала тревога системы гражданской обороны: российские крылатые ракеты методично и регулярно прилетают по чувствительным объектам украинских войск, и сегодняшняя ночь не стала исключением. Как гласит официальная сводка Минобороны России, ночью ВС РФ применили крылатые ракеты морского базирования «Калибр» по складам артиллерийских боеприпасов, включая доставленные из стран коллективного Запада.

реклама

Дальше от Минобороны последовала дежурная фраза о том, что цели удара были достигнуты, и все назначенные объекты были поражены. По каким конкретно объектам наносились удары, в каких регионах Украины, всё это остаётся без официального уточнения, поэтому за соответствующей информацией приходится обращаться к источникам, что называется, с мест.

рекомендации
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
-50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

И эти источники сообщают, что удары наносились по объектам в Сумской и Одесской областях. Более подробной информации на данный момент нет.

#россия #украина #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

CNN: США ожидали «гораздо большего кровопролития» в России в ходе вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер»
«Мы над этим работаем»: в комитете Госдумы по обороне пока не определились с дальнейшей судьбой ЧВК «Вагнер»
В Госдуме заявили, что ЧВК лишены возможности набирать судимых в свои ряды
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 самых популярных телевизоров в российской рознице – что купить, и как сэкономить летом 2023г
11
Как оказалось, собрать мощный игровой компьютер для 4К@60 fps можно всего за 110 000 рублей
31
Лучшие комбинации процессоров Ryzen 5000 и материнских плат для игровых ПК летом 2023 года
12
Лукашенко: а я сейчас вам покажу, откуда нападение готовилось
47
Обзор игрового ноутбука Sony VAIO 2006 года на Windows Vista с RAID0 в 2023 году + тесты в 58 играх
24
Почему красный Марс иногда окрашивается в зелёный цвет
10
Итоги гоночного уик-энда 24-25 июня
+
Смутное время: государственный переворот в Российской Империи
13
На сайте Gigabyte есть информация не только о Ryzen 7 5700, но и о Ryzen 3 5100
3
Обзор ч/б лазерного МФУ HIPER M-1005NW: "HP 1005 ты ли это"
13

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
16:20
Когда голосование на основе 3-й статьи проходило? Я чего-то его не заметил. Вы упорно игнорируете другие РАВНОСИЛЬНЫЕ Конституции законы РФ. Необходимость защиты отечества объявляется гос-вом в лице ...
Были ли участники "похода на Москву", сбившие вертолеты и самолет ВКС РФ, невиновны
Dimkovski
16:18
Позор куртки.. 4060 на уровне 1080Ti... а должна быть как 3080 !
Несколько GeForce RTX 4060 от MSI появилось в ассортименте одного из магазинов — ценник от $300
FelsheR-BAN100900
16:18
власов тоже норм генерал был... потом повесили))
Депутат Госдумы призвал Пригожина покончить с собой
Антон Воронврот
16:18
где запустить то, клоун амудешный, в одной игре? в двух? как узнать что моя карта медленней? давай свои резы тогда сюда из этой демки.
ТОП-9 видеокарт для игр с трассировкой лучей, актуальных в 2023 году
FelsheR-BAN100900
16:17
Правильно генерал говорит. А лучше расстрелять перед строем этих предателей. Ну или как они любят - кувалдой по черепу.
Депутат Госдумы призвал Пригожина покончить с собой
Антон Воронврот
16:14
ну да, целая серия. 3 или сколько там игр. ну да ТЕХНОЛОГИЧНАЯ компания АМУДЭ. не поскупилась. в 3 игры запихнула технологии) смех бл
ТОП-9 видеокарт для игр с трассировкой лучей, актуальных в 2023 году
OgoGoLog
16:14
1). Примеры нарушений со стороны МО РФ, пожалуйста. Вы конституцией оперируете как захотите, не приводя ни одного примера. Угроза была? Была. ФЗ "О военной службе" обязывает исполнять приказы высшего ...
Были ли участники "похода на Москву", сбившие вертолеты и самолет ВКС РФ, невиновны
Юрий Иванов
16:13
Ты журналист очень туп. Сравнивать игру с реальной войной это как сравнивать Xy..с пальцем
Редактор The Verge сравнил события в Ростове-на-Дону с Call of Duty и высмеял ЧВК «Вагнер»
Антон Воронврот
16:12
Геев не берут в вагнер, чето ты так возбудился
Были ли участники "похода на Москву", сбившие вертолеты и самолет ВКС РФ, невиновны
Leo Messi
16:10
Ага расскажи мне про 4K, она 2К еле тянет. Эх поколение ютубчика....
Как оказалось, собрать мощный игровой компьютер для 4К@60 fps можно всего за 110 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем