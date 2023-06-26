Последние два месяца и ночи не проходит без того, чтобы на Украине не визжала тревога системы гражданской обороны: российские крылатые ракеты методично и регулярно прилетают по чувствительным объектам украинских войск, и сегодняшняя ночь не стала исключением. Как гласит официальная сводка Минобороны России, ночью ВС РФ применили крылатые ракеты морского базирования «Калибр» по складам артиллерийских боеприпасов, включая доставленные из стран коллективного Запада.
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Дальше от Минобороны последовала дежурная фраза о том, что цели удара были достигнуты, и все назначенные объекты были поражены. По каким конкретно объектам наносились удары, в каких регионах Украины, всё это остаётся без официального уточнения, поэтому за соответствующей информацией приходится обращаться к источникам, что называется, с мест.
И эти источники сообщают, что удары наносились по объектам в Сумской и Одесской областях. Более подробной информации на данный момент нет.