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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Из-за проведения контртеррористической операции в Москве понедельник 26 июня объявлен нерабочим днём
Гуляем, ребята. Но дома.
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Сегодня утром в результате начала ЧВК «Вагнер» вооружённого мятежа с заявлениями о «походе на Москву» в ряде российских регионов, в том числе, естественно, в Москве и Московской области, был объявлен режим контртеррористической операции. Мэр Москвы Сергей Собянин регулярно публикует доклады о состоянии дел в столичном регионе.

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В частности, буквально только что градоначальник сообщил, что «ситуация сложная», и в целях «минимизации рисков» было принято решение объявить понедельник, 26 июня, в столице нерабочим днём. Работать будут только органы власти, предприятия непрерывного цикла, военно-промышленного комплекса, а также городских служб.

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Собянин попросил граждан максимально воздержаться от поездок по Москве, а также предупредил о возможных перекрытиях движения на отдельных участках. Городские службы, по словам Собянина, сейчас работают в режиме повышенной готовности.

#россия #политика #чвк "вагнер"
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Lord Crusader
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В Киеве наблюдают за ситуацией с ЧВК «Вагнер», заявив, что любая проблема в тылу России соответствует украинским интересам
Гоогле Гооглев
18:36
Да его престрелят, свои же
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хахахер
18:35
надо запретить ЧВК на территории России,минобороны должно быть одно
Пригожин утверждает, что действия ЧВК «Вагнер» не оказывают влияния не ведение боевой работы в рамках СВО
Bamboliny
18:30
Интересно, - Chat-GPT сформировал свое видение на игру Rage, а так называемый "автор" ddr2 в наглую присвоил его текст себе. Некрасиво получается...
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Гоогле Гооглев
18:29
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ЧВК «Вагнер» подходят к Воронежу – колонны вооружены ПЗРК для подавления вертолётов Ка-52
Михаил Авраменко
18:27
Ну наконец-то хоть один краткий, но взвешенный и адекватный комментарий. В данном конфликте нету ни одной полностью правой стороны.
В Киеве наблюдают за ситуацией с ЧВК «Вагнер», заявив, что любая проблема в тылу России соответствует украинским интересам
CrtkR
18:25
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