Сегодня утром в результате начала ЧВК «Вагнер» вооружённого мятежа с заявлениями о «походе на Москву» в ряде российских регионов, в том числе, естественно, в Москве и Московской области, был объявлен режим контртеррористической операции. Мэр Москвы Сергей Собянин регулярно публикует доклады о состоянии дел в столичном регионе.
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В частности, буквально только что градоначальник сообщил, что «ситуация сложная», и в целях «минимизации рисков» было принято решение объявить понедельник, 26 июня, в столице нерабочим днём. Работать будут только органы власти, предприятия непрерывного цикла, военно-промышленного комплекса, а также городских служб.
Собянин попросил граждан максимально воздержаться от поездок по Москве, а также предупредил о возможных перекрытиях движения на отдельных участках. Городские службы, по словам Собянина, сейчас работают в режиме повышенной готовности.