Гуляем, ребята. Но дома.

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

Сегодня утром в результате начала ЧВК «Вагнер» вооружённого мятежа с заявлениями о «походе на Москву» в ряде российских регионов, в том числе, естественно, в Москве и Московской области, был объявлен режим контртеррористической операции. Мэр Москвы Сергей Собянин регулярно публикует доклады о состоянии дел в столичном регионе.

реклама

В частности, буквально только что градоначальник сообщил, что «ситуация сложная», и в целях «минимизации рисков» было принято решение объявить понедельник, 26 июня, в столице нерабочим днём. Работать будут только органы власти, предприятия непрерывного цикла, военно-промышленного комплекса, а также городских служб.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Собянин попросил граждан максимально воздержаться от поездок по Москве, а также предупредил о возможных перекрытиях движения на отдельных участках. Городские службы, по словам Собянина, сейчас работают в режиме повышенной готовности.