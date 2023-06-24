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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Мятеж должен быть подавлен»: Кадыров высказался о ситуации с Пригожиным и ЧВК «Вагнер»
«И если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы!», — заявил Кадыров.
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Будучи главой региона, бойцы-выходцы из которого активнейшим образом участвуют в специальной военной операции, Рамзан Кадыров опубликовал на своём официальном Telegram-канале обращение по поводу сложившейся ситуации. Кривотолков в том, что происходит, быть не может, и Кадыров их не даёт, прямо называя ситуацию «гнусным предательством» и «ножом в спину».

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По словам Кадырова, «война — не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу». Тыл, как справедливо отметил глава Чечни, должен быть спокоен и надёжен, поскольку состояние дел в тылу напрямую влияет на чувства тех, кто сражаются на передовой.

Глава Чеченской республики заявил, что в стране есть народно избранный глава государства и Верховный главнокомандующий, который досконально знает всю происходящую в рамках СВО ситуацию, и уровень этой информации недостижим никакому «бизнесмену». Кадыров призвал бойцов не вестись на провокации и помнить о том, что их ключевая задача заключается в обеспечении безопасности государства.

«Происходящее - это не ультиматум Министерству обороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению», — подытожил Кадыров.

Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской республике, заявил глава региона, уже выехали в зоны напряжённости и сделают всё, «чтобы сохранить единство России и защитить её государственность.

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«Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы!», — заключил Кадыров.

#россия #боевые действия #чвк "вагнер"
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