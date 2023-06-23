Ещё один довод в пользу того, чтобы не идти ни на какие переговоры и воевать до конца. Демократия-с.

Во многих государствах конституцией предусмотрено, что во время военного положения выборы не проводятся. Отказ от таких мероприятий, в сути представляющих собой попирание гражданских прав людей, можно объяснить заботой об их безопасности, но факт остаётся фактом: обычно выборы во время боевых действий не проводятся. Вот и на Украине они проводиться в следующем году, судя по всему, также не будут, на что сегодня недвусмысленно намекнул президент Владимир Зеленский, вспомнивший украинское законодательство, подразумевающее проведение выборов только в мирное время.

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Данный комментарий Зеленский сделал в интервью британской вещательной корпорации BBC в качестве ответа на заявление европейских функционеров о необходимости проведения на Украине парламентских и президентских выборов «в срок».

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Здесь необходимо понимать, что несмотря на то, что Зеленский довёл свою страну до боевых действий на её территории, и ничего не хочет делать для того, чтобы их закончить, к завершению своего первого президентского срока он подходит с рекордным для истории Украины рейтингом. Образ (к сожалению, только образ) «президента-воина» и «защитника Украины» делает своё дело.