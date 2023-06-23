«Санкции не направлены против простых людей», кстати.

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

Евросоюз в рамках 11-го пакета антироссийских санкций запретил поставлять в Россию электромобили и гибридные авто, а также некоторые машины с двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщают ведущие СМИ со ссылкой на опубликованный пресс-релиз.

реклама

Действующий запрет на поставки в РФ люксовых автомобилей расширен на все новые и подержанные автомобили с объёмом двигателя более 1,9 литра. В пресс-релизе отдельно упоминается тот факт, что в рамках нового пакета санкций вводится полный запрет на поставку некоторых видов автокомпонентов.

Напомним, очередной пакет санкций ЕС в отношении Российской Федерации предусматривает включение в санкционные списки 87 юридических лиц, а также дополнительные запреты на транзит товаров через РФ.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Все объявленные ограничения вступили в силу сегодня, 23 июня.