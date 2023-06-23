Евросоюз в рамках 11-го пакета антироссийских санкций запретил поставлять в Россию электромобили и гибридные авто, а также некоторые машины с двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщают ведущие СМИ со ссылкой на опубликованный пресс-релиз.
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Действующий запрет на поставки в РФ люксовых автомобилей расширен на все новые и подержанные автомобили с объёмом двигателя более 1,9 литра. В пресс-релизе отдельно упоминается тот факт, что в рамках нового пакета санкций вводится полный запрет на поставку некоторых видов автокомпонентов.
Напомним, очередной пакет санкций ЕС в отношении Российской Федерации предусматривает включение в санкционные списки 87 юридических лиц, а также дополнительные запреты на транзит товаров через РФ.
Все объявленные ограничения вступили в силу сегодня, 23 июня.