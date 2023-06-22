Попали, видимо, в топливные баки, из-за чего впоследствии загорелся и боекомплект.

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Дроны-камикадзе «Ланцет» продолжают ежедневно и в больших количествах кошмарить военную технику ВСУ. Совсем недавно мы опубликовали материал с поражением «Ланцетом» реактивной системы залпового огня «Град», как теперь свою порцию «укола» этим хирургическим инструментом получил один из танков ВСУ, участвовавших в наступательных действиях на Южно-Донецком Направлении, и соответствующим видео поделилось Минобороны. Что это за танк, российское оборонное ведомство не уточняет, но по силуэту похоже на закованный в динамическую защиту Т-64 или Т-72.

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На кадрах видно, как «Ланцет» со своей характерной икс-образной формой подлетает к танку, подрывается, после чего в задней части бронемашины начинается пожар, приводящий к взрывам. Вероятно, в результате удара «Ланцета» загорелась топливная система танка, а уже от неё сдетонировал боекомплект.

В целом «Ланцет» при своей невысокой стоимости и относительно массовом производстве демонстрирует потрясающую эффективность. С помощью этих дронов-камикадзе «выбивают» не только бронетехнику советского образца, но и антенны РЛС западных зенитных ракетных систем, артиллерийские установки, а также танки натовского образца. Спектр применения «Ланцета», как выясняется, весьма широк.