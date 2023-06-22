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Текущий конфликт на Украине стал во многом революционным в плане ведения боевых действий: такого масштаба и номенклатуры применения беспилотников ещё никогда не было. Дроны применяются для разведки, осуществляют наведение и корректировку артиллерийского огня, сами непосредственно являются носителями средств поражения, а зачастую беспилотники представляют собой управляемые снаряды-камикадзе. К когорте последних принадлежит российский БПЛА «Ланцет», ответственный за бессчётное количество подбитой техники оппонента.

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Не все кадры боевого применения «Ланцетов» попадают в Сеть, но те, что всё же всплывают, зачастую отличаются высоким уровнем, с позволения сказать, кинематографичности. Так, сегодня в социальных сетях стали появляться кадры поражения «Ланцетом» украинского РСЗО «Град». Беспилотник как раз угодил в многозарядную пусковую установку, вызвав взрыв, а затем повторную детонацию самого боекомплекта «Града», в результате чего ракеты начали произвольно вылетать из установки.

Судя по интенсивности применения «Ланцетов», их производство входящей в состав концерна «Калашников» компанией ZALA AERO увеличено многократно. Когда данный дрон-камикадзе был представлен летом 2019 года, военная пресса и блогерское сообщество восприняли его без большого энтузиазма. Мало кто тогда мог предположить, что «Ланцет» станет одним из реальных «game changer’ов» казавшейся тогда невозможной военной операции на Украине.