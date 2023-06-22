Российские СМИ сообщают о том, что в стране могут отменить блокировку целого перечня пиратских онлайн-кинотеатров. Но для этого их владельцам нужно будет добиться выполнения определённых требований. Например, дело точно не должно доходить до размещения экстремистских материалов и пропаганды ЛГБТ.
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Минцифры действительно занимается изучением возможности снятия ограничения к пиратским онлайн-кинотеатрам, размещающим нелицензионный видеоконтент западных компаний.
«Такой видеоконтент не должен быть легально представлен в российских онлайн-сервисах, не должен находиться в прокате в кинотеатрах и не должен содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ», — отметили в ведомстве. Ещё одно важное условие — фильмы с веб-сервиса не должны находиться в прокате в кинотеатрах.
Пока в Минцифры не готовы поделиться планами по снятию ограничений, но подчеркнули, что в настоящий момент эта возможность просто рассматривается. Напомним, после событий начала прошлого года из России ушли практически все крупные голливудские студии и зарубежные стриминговые сервисы. А у российских онлайн-сервисов не было возможности добавить в свои библиотеки последние релизы западных исполнителей.
После всех событий прошлого года в России начали обсуждать возможность включения фильмов в список товаров, разрешённых к параллельному импорту. Но позже Минпромторг дал понять, что такая норма неприемлема, поскольку фильмы и прочий контент не являются товарами по номенклатуре ЕАЭС.
Из последних заявлений по поводу распространения нелицензированного западного контента стоит упомянуть слова Зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который одобрил скачивание недоступного в стране контента западных правообладателей через «правильные» пиратские ресурсы.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с заявлением Медведева. «Мы же имеем дело с пиратами — те, кто нас ограбил; те, кто захватил наши активы, украл наши активы. Фраза «пиратский контент» уже под другим соусом должна восприниматься», — отметил он.