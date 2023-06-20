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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД: в ООН признали бесперспективность выполнения трёх из пяти требований РФ по «зерновой сделке»
Значит, эту богадельню пора сворачивать. Нет?
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Когда летом прошлого года Россия согласилась принять участие в Черноморской инициативе, которая затем «случайно» при помощи СМИ была преобразована в «зерновую сделку», то были выставлены пять условий, в том числе переподключение Россельхозбанка к SWIFT, восстановление доступа российских кораблей в международные порты, возобновление работы аммиакопровода, а также возобновление поставок сельхозтехники и запчастей к ней. Ничего из этого за неполный год добиться так и не удалось, и вот, сегодня МИД России заявил, что в ООН признали бесперспективность решения данного вопроса.

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По словам замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, в ходе раунда консультаций в Женеве представители ООН заявили, что не могут повлиять на три из пяти требований России, а именно: на восстановление работы аммиакопровода (ныне, кстати, повреждённого), переподключение Россельхозбанка к SWIFT, а также на возобновление поставок сельхозтехники и запчастей.

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В связи с этим очевидно, что дальнейшее участие России в «зерновой сделке», особенно при учёте того, что свою главную политическую задачу — помощь в переизбрании Эрдогана — она выполнила, абсолютно бессмысленно. Сегодня в МИД РФ заявили, что 18 июля — это последний день работы «зерновой сделки». Являлось это лишь пустыми словами или же данная справедливо считающаяся в отечественном обществе унизительной сделка опять будет под каким-то немыслимым предлогом продлена, узнаем в середине следующего месяца.

#россия #политика
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