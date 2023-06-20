Продолжающееся уже больше двух недель наступление ВСУ (контрнаступление — это всё же совершенно другой с военной точки зрения процесс, и мы понимаем, что данный термин на Украине и на Западе применяется исключительно из политических соображений) так и не достигло своих задач ни на одном из направлений удара. В ходе наступательных операций потери в технике ВСУ, по разным подсчётам, в сегодняшнему дню составляют порядка восьмисот единиц, или до 40 % от общего переданного с Запада для участия в «наступе» количества. Тем не менее, в Киеве считают, что всё нормально и советуют не переживать.
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В частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что наступление «идёт по плану, который был утверждён и разработан». Отклонений от плана при этом нет, однако в конкретику был посвящён только «ограниченный круг лиц».
На самом деле, хоть данное заявление и вызывает улыбку, но громогласно смеяться пока преждевременно. Многие аналитики полагают, что таким образом ВСУ прикрывают реальное направление удара, как это прошлой осенью произошло с Харьковским направлением, концентрация российских войск на котором была критически низкой. Впрочем, на сегодняшний день ВС РФ вдоль всей линии боевого соприкосновения организовали колоссальные оборонительные линии, так что ситуация в любом случае не будет полностью повторять ту, что имела место девять месяцев назад.
Наконец, факт сохранения у ВСУ значительного ударного потенциала признаётся и высшим российским военно-политическим руководством, так что расслабляться в любом случае нельзя. От результатов украинского наступления будет зависеть и вся дальнейшая кампания, о чём напрямую недавно заявил президент Путин.