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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«АвтоВАЗ» объявил о начале сборки кроссовера Lada X-Cross 5, продажи стартуют в третьем квартале
Это просто перелицованный китайский FAW Bestune T77, если что.
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«АвтоВАЗ» официально сообщил о старте сборки кроссовера Lada X-Cross 5 на бывшем питерском заводе Nissan, который теперь называется «Лада Санкт-Петербург». Ранее на данном предприятии собирались Nissan Quashqai, X-Trail и Murano. Сам Nissan в прошлом году остановил производства из-за известных событий, передав свои активы НАМИ. При этом автопроизводитель оставил за собой право обратного выкупа в течение шести лет.

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В официальном сообщении по поводу начала сборки кроссовера Lada X-Cross 5 также указывается, что на заводе продолжает работать около 1,5 тысячи сотрудников. Параллельно с этим новым владельцем была произведена должная модернизация оборудования. Главный конвейер тоже был модернизирован для соответствия новым технологическим запросам.

А теперь важная информация для понимания. Сама Lada X-Cross 5 — это «перелицованный» китайский FAW Bestune T77. Причём, речь идёт ещё о дорестайлинговой версии, производство которой завершилось в конце прошлого года. Версия для РФ имеет следующие ключевые параметры: длина — 4525 мм, ширина — 1845 мм, высота — 1615 мм, колёсная база — 2700 мм. Объём багажника составляет 375 литров, а если опустить заднее сиденье, то он вырастает до 1525 литров.

Lada X-Cross 5 будет оснащаться 160-сильным бензиновым турбомотором и семиступенчатой АКПП. Привод — только передний. Ещё будущие покупатели кроссовера могут рассчитывать на следующие опции: система мультимедиа, камеры кругового обзора, системы экстренного торможения, контроль утомляемости водителя и предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения.

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Старт продаж запланирован на третий квартал текущего года, «АвтоВАЗ» планирует обнародовать цены ближе к назначенной дате. Что до FAW Bestune T77, то в России его можно купить по цене от 2 169 000 до 2 432 000 рублей.

#автомобили
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