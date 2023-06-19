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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российский Ка-52 «Аллигатор» потерял часть хвостовой балки, но смог вернуться на базу для ремонта
Живучесть машины — выше всяких похвал.
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Российские разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор» с первых дней участвуют в специальной военной операции, в ходе которой данная машина проявила себя как эффективный и, что критически важно в условиях боевых действий, живучий продукт отечественного военно-промышленного комплекса. Не так давно система защиты Ка-52 смогла отразить сразу несколько ракет ПЗРК, а сегодня один из экземпляров данного вертолёта в ходе боёв потерял часть хвостовой балки.

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Примечательно то, что с такими повреждениями Ка-52, благодаря своей соосной компоновке несущих винтов, сохранил управляемость, смог завершить выполнение боевой задачи, а также относительно спокойно вернуться на базу для дальнейшего ремонта.

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В настоящее время Ка-52 «Аллигатор» активно применяются для нанесения огневого поражения бронетехнике ВСУ в ходе наступательных действий на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях.

#россия #украина #боевые действия #авиация #военная авиация #ка-52 #вертолёты #ка-52 "аллигатор"
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по карманам распихали пиндосы 800,ну и немного киеву с них отслюнявили.А война всё спишет,если чё
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swr5
20:37
Для соосника это не критично.
Российский Ка-52 «Аллигатор» потерял часть хвостовой балки, но смог вернуться на базу для ремонта
Novichok777
20:34
Какого? Что эта новость делает тут? Совсем сайт превратили в мусорку.
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