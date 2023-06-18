Вот и доехали.

MSI 4060 Ti за копейки, надо брать

MSI 4060 Ti за копейки, надо брать

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

Не секрет, что Великобритания, будучи одним из главных подбрасывателей дров в топку украинского конфликта, с большим удовольствием и чувством выполненного долга передала Украине «эскадрон» танков Challenger 2. Сколько это всего в штуках, досконально до сих пор неизвестно, но как минимум один из танков уже засветился неподалёку от линии боевого соприкосновения (ЛБС). Соответствующие кадры появились в тематических каналах в социальных сетях.

реклама

Согласно предположению ведущих этих самых каналов, грунтовая дорога, проходящая мимо небольшого укреплённого населённого пункта, а также факт присутствия там солдат в боевой экипировке, свидетельствует о том, что танк и вправду промчался недалеко от ЛБС.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь 75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр !! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% на стиралку Бош 4 серии iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Сколь сильно танки Challenger 2 повлияют на ход боевых действий, сказать трудно, но в одном военные эксперты достигают полного консенсуса: без поддержки с воздуха, а ВВС у Украины выбиты практически полностью, из-за чего в Киеве очень рассчитывают на поставки истребителей F-16, попытки проведения наступательных операций будут оканчиваться колоссальными потерями, как это, например, произошло за последние сутки.