Не секрет, что Великобритания, будучи одним из главных подбрасывателей дров в топку украинского конфликта, с большим удовольствием и чувством выполненного долга передала Украине «эскадрон» танков Challenger 2. Сколько это всего в штуках, досконально до сих пор неизвестно, но как минимум один из танков уже засветился неподалёку от линии боевого соприкосновения (ЛБС). Соответствующие кадры появились в тематических каналах в социальных сетях.
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Согласно предположению ведущих этих самых каналов, грунтовая дорога, проходящая мимо небольшого укреплённого населённого пункта, а также факт присутствия там солдат в боевой экипировке, свидетельствует о том, что танк и вправду промчался недалеко от ЛБС.
Сколь сильно танки Challenger 2 повлияют на ход боевых действий, сказать трудно, но в одном военные эксперты достигают полного консенсуса: без поддержки с воздуха, а ВВС у Украины выбиты практически полностью, из-за чего в Киеве очень рассчитывают на поставки истребителей F-16, попытки проведения наступательных операций будут оканчиваться колоссальными потерями, как это, например, произошло за последние сутки.