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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Forbes: Украина к 2050 году хочет стать энергохабом Европы, но для этого нужно вложить $400 миллиардов
На боевые действия Запад даст хоть триллион. На развитие инфраструктуры — ни копейки. Пора бы уже это осознать наконец.
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В текущих реалиях, в которых обнаружила себя Украина, наивно строить планы даже на один месяц вперёд, но киевские власти не были бы собой, если бы не строили воздушные замки на десятилетия вперёд и не поддерживали мораль общества рассказами об этих мечтах. Как сообщает украинское подразделение Forbes, к 2050 году Украина рассчитывает стать «энергетическим хабом Европы».

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Данный амбициозный план включён в состав общего плана «послевоенного восстановления Украины», и выдержкой из него и поделился Forbes. Из плана следует, что украинские власти к 2050 году намерены в 7 раз увеличить в стране производство электроэнергии, в том числе в 30 раз увеличить мощность солнечных и ветряных электростанций, а также вдвое увеличить мощность атомных электростанций. Дополнительно планируется на 90 % локализовать производство так называемых малых модульных ядерных реакторов и создать отрасль по производству ядерного топлива.

Все неэкологичные угольные тепловые электростанции собираются вывести до 2035 года, заменив топливо на них на природный газ и биометан. В 4 раза собираются увеличить добычу газа, в 6,7 раз — нефти, нарастить экспорт электроэнергии в ЕС, а также довести долю электромобилей до 60 %. Без инвестиций в 400 миллиардов долларов здесь обойтись, как отмечают составители «плана», не удастся.

Во всём этом прекрасном плане не учитываются главные критерии. Во-первых, чтобы начать «послевоенное восстановление», конфликт сперва должен закончиться, а коллективный Запад рассматривать условия России, что является единственным способом завершить данный конфликт, пока даже не собирается, наоборот затягивая боевые действия поставками вооружений Киеву. Во-вторых, не уточняется, кто и каким образом будет способствовать столь стремительному развитию Украины. Одних денег для этого недостаточно: нужны целые системообразующие предприятия, технологии, которых у Украины в принципе нет, обученная рабочая сила, море специалистов. И всё это каким-то образом необходимо создать всего за пару десятков лет. В Европе желающих добровольно создавать себе конкурента явно нет — там сейчас совсем другие проблемы надо решать; Россия же будет восстанавливать и развивать только те территории, которые отойдут к ней.

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В общем, план красивый, но иначе как фантастическим его назвать невозможно. По крайней мере, если исходить из текущих реалий. А они, справедливости ради, за 27 лет ещё не раз изменятся на диаметрально противоположные. В любом случае, теоретически Украина могла стать энергетическим хабом Европы за последние 30 лет, но почему-то не стала, наоборот бездарно промотав всё циклопических масштабов наследие, доставшееся ей от СССР/России.

#россия #украина #экономика #евросоюз
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