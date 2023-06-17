Представители киевской власти продолжают существовать в своих приятных им самим иллюзиях, зачем-то при этом регулярно озвучивая их в публичной плоскости. В частности, глава Минобороны Украины Алексей Резников, рассуждая о начале процесса обучения украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16, заявил, что конкретно для украинских лётчиков этот процесс будет даже более быстрым, чем и без того ускоренная полугодовая программа.
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По мнению Резникова, украинские лётчики столь талантливые и опытные, что им и четырёх месяцев будет достаточно. По крайней мере, этот срок глава украинского Минобороны считает «реалистичным».
«Я так считаю, потому что мы умеем удивлять. Мы на самом деле такие, мы умеем учиться», — заявил Резников.
Стоит отметить, что оптимизм Резникова не разделяет ни один реальный военный эксперт. Наоборот: многие утверждают, что для обучения управлению F-16 необходимо набирать непосредственно молодых пилотов, у которых ещё не сформировалась «мышечная память» по управлению советскими «МиГами» и «Сушками», поскольку проще обучить человека с нуля, чем переучить того, кто полжизни провёл за штурвалом конкретного самолёта.
Отчаянные заявления Резникова, впрочем, вполне понятны: наступление ВСУ идёт уже почти две недели, и никаких результатов оно на данный момент времени не добилось. Не в последнюю очередь по причине полного отсутствия поддержки с воздуха ввиду методичного выбивания ВВС Украины российской армией.