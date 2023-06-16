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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин уверен в том, что F-16 на Украине будут гореть так же, как горят «Леопарды»
Да в этом вообще мало у кого есть сомнения. Вопрос лишь в том, какой ценой для российских войск они будут гореть.
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Президент России Владимир Путин традиционно принял участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), в рамках которого у него поинтересовались мнением касательно всё более и более активного вовлечения стран НАТО в конфликт на Украине, выражающегося в передаче Киеву всё более тяжёлых видов вооружений.

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На этот счёт Путин отметил, что «НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине», и рассматриваемый сейчас вопрос о передаче истребителей F-16 представляет серьёзную опасность в плане эскалации этого конфликта.

По мнению главы государства, главная проблема кроется в том, где конкретно будут размещаться переданные Украине F-16: «Если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть, как и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас». В целом подобное развитие событий Путин назвал серьёзной опасностью дальнейшего втягивания Североатлантического альянса в конфликт.

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Что касается судьбы F-16, то у Путина «сомнений нет», что они будут гореть на Украине так же, как сейчас горят «Леопарды». На самом деле, сомнений в этом нет практически ни у кого, в том числе у западных экспертов, которые не обременены необходимостью следовать информационной повестке и мифологизировать те или иные вооружения. Реальность такова, что F-16 являются практически ровесниками массово утраченных Украиной истребителей МиГ-29 и Су-27, и проблемой для российских ПВО и перехватчиков стать не должны.

#россия #украина #боевые действия #нато #авиация #f-16 #истребители #военная авиация
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