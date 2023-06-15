Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кадыров сообщил, что батальон «Запад-Ахмат» уже начал работать в Белгородской области
Бойцы будут охранять границу и наказывать диверсантов. Если те, конечно, вдруг снова попрут.
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Когда в Белгородской области разворачивалась контртеррористическая операция, бойцы спецподразделения «Ахмат» изъявили желание отправиться в регион, чтобы усилить его защиту в случае возможных повторений диверсионных вылазок украинских вооружённых формирований. Сказано — сделано: сегодня бойцы батальона «Запад-Ахмат» приступили к выполнению поставленных задач на Белгородчине, о чём сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

реклама

По словам Кадырова, бойцы батальона уже укрепляются на территории КПП в районе населённого пункта Нехотеевка, а также приступили к несению дежурства на КПП у села Казинка в Грайворонском районе.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
-30% на стиралку Бош 4 серии
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Естественно, подразделения «Запад-Ахмат» будут работать не самостоятельно, а во взаимодействии с белгородскими властями, пограничниками и специальными службами.

#россия #украина #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

СМИ: Глава ГУР Буданов был тяжело ранен в конце мая в результате российского ракетного удара
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Индия, получившая удар в спину от США, отказывается от GPS в пользу национальной системы NavIC
5
Как скачать, установить и грамотно настроить Windows 10 LTSC для игрового компьютера в 2023 году
16
Обзор российского Linux дистрибутива Red OS
23
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
106
Экс-сотрудник Пентагона рассказал о стратегии России на поле боя и серьезных потерях в рядах ВСУ
+
Как купить игровой процессор на 6 лет, и почему Core i9-13900KF хуже Ryzen 9 7950Х
8
Ситуация на ЛБС в зоне СВО и предполагаемые планы командования ВСУ
4
Украина превратилась в "кладбище" западной бронетехники: ВСУ потеряли 15% бронемашин Bradley - EAT
3
Обсудим необычный посыл рекламных видео компьютерной игры Diablo IV
41
Куда пропало "Золото Колчака" - тайна Чехословацкого Легиона
4

Сейчас обсуждают

Показывал 3_14sUn
20:29
20 тысяч потерь при неполном взятии ПГТ Бахмут за 8 месяцев - сомнительная эффективность.
Пригожин: Бойцы ЧВК «Вагнер» больше не будут работать в Украине
Дмитрий Посох
20:28
Да рисуют уже "закон"
Пригожин: Бойцы ЧВК «Вагнер» больше не будут работать в Украине
Красавин Иван
20:28
А я думаю че у меня экран мигнул недавно, а это дрова Нвидиа обновились, я сразу это заподозрил, но не мог поверить, думал глюк
Windows 10 и 11 игнорируют настройки пользователя и тайно устанавливают новые драйверы для видеокарт
E. S.
20:27
Он не имеет права поделиться.
Windows 10 и 11 игнорируют настройки пользователя и тайно устанавливают новые драйверы для видеокарт
Красавин Иван
20:27
На вин 11 не работает корректно
Windows 10 и 11 игнорируют настройки пользователя и тайно устанавливают новые драйверы для видеокарт
Титанн
20:27
А5 зелотовщина
США хотят обвинить в подрыве Северных потоков Залужного, поскольку главком ВСУ уже погиб
Дмитрий Посох
20:26
Где ты видел умных козлов, тем более Русланов?
Пригожин: Бойцы ЧВК «Вагнер» больше не будут работать в Украине
Eisbrecher
20:26
"В кухню" или "на кухню"? "В ванную" или "на ванную" (комнату)?
Пригожин: Бойцы ЧВК «Вагнер» больше не будут работать в Украине
E. S.
20:26
Кое-кто думал, что да - неуязвим почти Бредли. Ну не Бред ли?
В сети появилось фото американской БМП Bradley после прямого попадания российского "Града"
Humanoid99
20:25
Военные самолеты России и Китая вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем