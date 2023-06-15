Бойцы будут охранять границу и наказывать диверсантов. Если те, конечно, вдруг снова попрут.

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Когда в Белгородской области разворачивалась контртеррористическая операция, бойцы спецподразделения «Ахмат» изъявили желание отправиться в регион, чтобы усилить его защиту в случае возможных повторений диверсионных вылазок украинских вооружённых формирований. Сказано — сделано: сегодня бойцы батальона «Запад-Ахмат» приступили к выполнению поставленных задач на Белгородчине, о чём сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

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По словам Кадырова, бойцы батальона уже укрепляются на территории КПП в районе населённого пункта Нехотеевка, а также приступили к несению дежурства на КПП у села Казинка в Грайворонском районе.

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Естественно, подразделения «Запад-Ахмат» будут работать не самостоятельно, а во взаимодействии с белгородскими властями, пограничниками и специальными службами.