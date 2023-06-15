В текущих условиях, когда все хоть что-то значащие российские банки отключили от SWIFT, в результате чего привычные платёжные системы перестали работать с зарубежными банками, у заинтересованных в продолжении торговли с РФ государств остаётся не так уж много вариантов, кроме как начать активно внедрять российскую платёжную систему «Мир». Пока что процесс, несмотря на его необходимость, идёт крайне медленно, но позитивные новости всё же периодически появляются. Так, сегодня стало известно, что с системой «Мир» начали работать венесуэльские банки.
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Соответствующей информацией поделился сегодня глава ЦБ Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес, отвечая на вопрос одного из журналистов в рамках Петербургского международного экономического форума. Кроме того, как добавил глава ЦБ Венесуэлы, его страну совершенно не волнует, что на этот счёт думают страны коллективного запада во главе с США.
На сегодняшний день система «Мир» в той или иной степени функционирует в 11 государствах мира с планом по расширению её присутствия ещё на 15 государств. В России на долю карт «Мир» приходится примерно 40 % всех транзакций, при этом выданные ранее карты платёжных систем Visa и MasterCard также обязаны осуществлять транзакции через российские расчётные центры. Собственно, именно по этой причине внутри России карты Visa и MasterCard продолжают работать после их ухода из страны.