Ну и непосредственно сами новые системы ПВО, естественно.

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

Одной из основных проблем для Украины в рамках текущего конфликта является методичное выбивание Россией её систем противовоздушной обороны. Признают это и на Западе, полностью спонсирующем сопротивление ВСУ российской специальной военной операции. Так, сегодня из публикации на сайте британского правительства стало известно, что США, Британия, Дания и Нидерланды совместно передадут Киеву несколько сотен ракет для систем ПВО малой и средней дальности.

реклама

Вместе с тем эти государства собираются передать и непосредственно связанные с этими ракетами новые системы ПВО. Дополнительно британское правительство напомнило, что военную поддержку Украине в данном конфликте в той или иной степени оказывают 50 (пятьдесят) государств.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь -30% на стиралку Бош 4 серии iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet RTX 3070 за 45 тр в Регарде iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Собственно, это единственная причина, по которой специальная военная операция до сих пор продолжается и не завершилась на необходимых России условиях. На сегодняшний день Украина полностью находится на военном содержании коллективного Запада, и главным кошмаром киевских властей является перекрытие этих поставок вооружений.