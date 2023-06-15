Одной из основных проблем для Украины в рамках текущего конфликта является методичное выбивание Россией её систем противовоздушной обороны. Признают это и на Западе, полностью спонсирующем сопротивление ВСУ российской специальной военной операции. Так, сегодня из публикации на сайте британского правительства стало известно, что США, Британия, Дания и Нидерланды совместно передадут Киеву несколько сотен ракет для систем ПВО малой и средней дальности.
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Вместе с тем эти государства собираются передать и непосредственно связанные с этими ракетами новые системы ПВО. Дополнительно британское правительство напомнило, что военную поддержку Украине в данном конфликте в той или иной степени оказывают 50 (пятьдесят) государств.
Собственно, это единственная причина, по которой специальная военная операция до сих пор продолжается и не завершилась на необходимых России условиях. На сегодняшний день Украина полностью находится на военном содержании коллективного Запада, и главным кошмаром киевских властей является перекрытие этих поставок вооружений.