Как говорится, если не сломано, то не надо чинить.

На фоне на порядки участившихся действий ВСУ, которые российское военное и уже даже политическое руководство, не стесняясь, называет террористическими актами, в наиболее патриотичном сегменте российского общества начали звучать призывы о переклассификации специальной военной операции в контртеррористическую операцию — со всеми вытекающими из этого последствиями. Планов по смене статуса СВО в Кремле нет, о чём сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, «спецоперация идёт, это остаётся СВО, и она продолжается». Вместе с тем Песков добавил, что СВО в том числе представляет собой «правозащитную операцию».

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Следует понимать, что в плане ведения боевых действий Россия имеет ряд сковывающих факторов, не последним из которых является дипломатический фактор и отношения с государствами Азии и так называемого глобального Юга. Можно себе представить, какова будет реакция официальных лиц этих государств, если Россия, условно говоря, объявит украинское руководство террористами и приступит к их физической ликвидации. В конце концов, важно помнить, что в глобальной политике не место эмоциям, иначе можно оказаться в неприятном положении, и за примерами далеко ходить не надо: Украина вместе с коллективным Западом поддались эмоциям и теперь находятся в их ловушке, а расплачивается за это, к сожалению, простой украинский народ.