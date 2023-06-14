В настоящее время группа БРИКС является главной альтернативой западным экономическим объединениям, в котором совокупно производится всё на свете: от воды и одежды до оружия и мирных атомных технологий. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на вступление в БРИКС в том или ином статусе выстроилась уже целая очередь. Сегодня стало известно о том, что заявку на вступление в данную группу подал Египет — об этом сообщил посол России в Каире Георгий Борисенко.
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Согласно комментарию посла, в Египте выразили большую заинтересованность в продвигаемой БРИКС идее перехода на национальные валюты в международной торговле или же создании некой собственной резервной валюты объединения.
О том, что Египет намеревается вступить в БРИКС, стало известно прошлым летом. Помимо этого заинтересованность в этом объединении выражали Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Алжир, Венесуэла и многие другие государства.
Скорее всего, решения о включении в состав БРИКС новых членов будут приниматься на саммите группы в ЮАР в августе.