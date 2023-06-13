«Нас обманули в очередной раз».

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Если воспринимать Черноморскую инициативу («зерновую сделку») исключительно через призму того, что озвучивают официальные российские лица, то смысла в участии в ней для России нет никакого: российское продовольствие всё также блокируется, украинское зерно вместо беднейших стран оседает «во вполне благополучных странах Евросоюза», а добиться снятия санкций с российского сельхозсектора так и не удаётся. В связи с этим сегодня президент России Владимир Путин в рамках встречи с военкорами и блогерами заявил, что рассматривается возможность выхода России из этой зерновой сделки.

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По словам Путина, Россия не только не добилась задач, которые поставила перед «зерновой сделкой», но и сами зерновые коридоры используются Украиной для осуществления попыток ударов морскими беспилотниками по кораблям Черноморского флота. «Нас обманули в очередной раз», — подытожил Путин.

Вот так и получается, что руководство России регулярно обманывают: с нерасширением НАТО, с Минскими соглашениями, с зерновой сделкой, но на договоры с коллективным Западом оно продолжает идти, надеясь, что вот в этот раз всё будет по-честному. Невольно вспоминаются строки из стихотворения Пушкина: «Ах, обмануть меня нетрудно!.. Я сам обманываться рад!».

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Тем временем «зерновая сделка» в мае была продлена до 17 июля. Тогда-то и узнаем, для чего на самом деле всё это делалось: для якобы помощи беднейшим странам или же для выбивания политических очков теперь уже переизбранному президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.