Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия рассматривает возможность выхода из «зерновой сделки» — Путин
«Нас обманули в очередной раз».
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Если воспринимать Черноморскую инициативу («зерновую сделку») исключительно через призму того, что озвучивают официальные российские лица, то смысла в участии в ней для России нет никакого: российское продовольствие всё также блокируется, украинское зерно вместо беднейших стран оседает «во вполне благополучных странах Евросоюза», а добиться снятия санкций с российского сельхозсектора так и не удаётся. В связи с этим сегодня президент России Владимир Путин в рамках встречи с военкорами и блогерами заявил, что рассматривается возможность выхода России из этой зерновой сделки.

реклама

По словам Путина, Россия не только не добилась задач, которые поставила перед «зерновой сделкой», но и сами зерновые коридоры используются Украиной для осуществления попыток ударов морскими беспилотниками по кораблям Черноморского флота. «Нас обманули в очередной раз», — подытожил Путин.

Вот так и получается, что руководство России регулярно обманывают: с нерасширением НАТО, с Минскими соглашениями, с зерновой сделкой, но на договоры с коллективным Западом оно продолжает идти, надеясь, что вот в этот раз всё будет по-честному. Невольно вспоминаются строки из стихотворения Пушкина: «Ах, обмануть меня нетрудно!.. Я сам обманываться рад!».

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
-30% на стиралку Бош 4 серии
Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все
-30% на Corsair Platinum 2x32Gb
3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

Тем временем «зерновая сделка» в мае была продлена до 17 июля. Тогда-то и узнаем, для чего на самом деле всё это делалось: для якобы помощи беднейшим странам или же для выбивания политических очков теперь уже переизбранному президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Путин рассказал, что нужно для начала мирных переговоров по Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

История создания ЗРК Patriot и насколько он эффективен на сегодняшний день
17
Самая бюджетная игровая сборка лета 2023 года за 35 000 рублей на AMD Ryzen 5 5600G
7
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июнь)
9
Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro: все, что мы знаем о новых флагманах
2
"Форсаж Х": сказ, как Торетто Аквамену зубы выбил
12
Итоги гоночного уик-энда 10-11 июня
5
Лучший способ продлить время автономной работы смартфона
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
11
Япония наращивает производство ракет в попытке сдержать гиперзвуковую угрозу Китая и КНДР
1
Игровые новинки Xbox Showcase 2023
+

Сейчас обсуждают

BoeHa4aJIbHuK
19:17
Верим(нет)
Путин заявил об отсутствии необходимости в дополнительной мобилизации в России — с начала года на контрактную службу пришли 150 тысяч человек
VDR
19:14
Как заблокировать Михаила Андреева? Не хочу читать о политике на этом ресурсе.
Путин рассказал о потерях в ходе отражения наступления ВСУ
Михаил Авраменко
19:10
Ну, теперь скаклы будут светиться от "счастья" еще сильнее. Хотяяяяя...
США собираются передать Украине танковые снаряды с обеднённым ураном — СМИ
Михаил Авраменко
19:07
"... суверенная, независимая, демократическая Украина..." Шутка хоть и устарела, но по-прежнему вызывает широкую улыбку :-)
Столтенберг вновь напомнил о том, что Украина сможет вступить в НАТО только в случае её победы в текущем конфликте
Михаил Авраменко
19:04
Вундервафля оказалась не совсем вундервафлистой :-)
Leopard 2 горят и выходят из строя быстрее советских танков, а в обслуживании намного сложнее
Сергей Бакшаев
18:57
Ширше смотрим! Не за горами выборы. И если Пригожин будет баллотироваться;-есть все шансы на победу! Есть пример - Люблять! Но он лёг под алкаша(правда ненадолго). А кто пойдёт служить рядовым(как и п...
В Польше разворовали вагоны поезда, перевозящего оружие НАТО для Украины
Юрий Полкунов
18:53
Значит никогда)
Столтенберг вновь напомнил о том, что Украина сможет вступить в НАТО только в случае её победы в текущем конфликте
swr5
18:52
Абсолютно верно и правильно.
География Буддизма
swr5
18:50
Защита своего Отечества и своей Веры - это святое дело. Этот подвиг, этот долг назван святым, потому что он берет свое начало от Евангельского Слова Христа «Нет больше той любви, аще кто положит душу ...
География Буддизма
Юрий Полкунов
18:48
Опять накроют склад и пойдет очередное облако на гейропу, чубатым не понять что такие склады с этими снарядами лучше обнаруживаются чем остальные.
США собираются передать Украине танковые снаряды с обеднённым ураном — СМИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем