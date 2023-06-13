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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВКС России нанесли массированные ракетные удары по местам дислокации резервов ВСУ
Также досталось складу боеприпасов.
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С начала мая массированные ракетные удары ВС РФ по объектам на территории Украины проводятся практически каждую ночь, и теперь удивление вызывают не удары, а их отсутствие. Очевидно, что данными ударами ослабляется наступательный потенциал ВСУ, и сегодня ночью очередной такой удар полностью достиг своей цели, о чём сообщило Минобороны России.

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Как сообщается, в течение сегодняшней ночи ВКС России наносили «групповые удары» крылатыми ракетами воздушного базирования по «местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ». Кроме того, в ходе ночного удара был уничтожен склад боеприпасов и вооружений, переданных Украине с Запада.

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Необходимо понимать, что наступательная операция ВСУ, в которой Украина в больших количествах теряет западную технику, продолжается. По различным подсчётам, ВСУ за неделю с небольшим уже потеряли от 15 % до 30 % всей переданной для «контрнаступа» техники — и это только непосредственно в ходе боевых действий и только из того, что было зафиксировано на видео с российской стороны. Сколько техники и боеприпасов взлетело на воздух в результате ежедневных российских ракетных и дроновых ударов по складам, сейчас неизвестно.

#россия #украина #боевые действия
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