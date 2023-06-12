Рассказывая про «достоинство», «честь», «гордость» и рассыпаясь другими красивыми и берущими за душу терминами, представители украинской власти при этом почему-то не считают полное сидение на дотациях Запада и оказание сопротивления исключительно за счёт поставок западной техники факторами, порочащими честь страны, принижающими её достоинство, а также разрушающими чувство гордости за государство. Как следствие, выбивать из «партнёров» технику для Киева считается нормальным явлением. Вот и сегодня замглавы МИД Украины и бывший посол страны в Германии Андрей Мельник призвал Берлин «утроить» поставки техники.
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Как отметил Мельник, для Германии не станет угрозой собственной безопасности передача Киеву втрое большего количества танков Leopard 2, коих на вооружении Бундесвера, по сведениям Мельника, имеется больше трёхсот единиц. Мельник верит в то, что Leopard 2 для украинского наступления «на вес золота». Вместе с тем замглавы украинского МИД призвал официальный Берлин передать Киеву дополнительные БМП Marder в количестве шестидесяти единиц, а также дальнобойные ракеты Taurus.
В общем, ничего нового: вместо того чтобы думать о переговорах на любых условиях, тем самым спасая свою государственность, представители киевской власти требуют всё новое и новое оружие во всё более крупных объёмах.