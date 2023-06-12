Наступательная операция ВСУ продолжается, а ВС РФ активно занимается её отражением. Безусловно, исключительно из позитивных новостей, сопровождаемых картинками подбитой и сожжённой техники западного производства, данный процесс состоять не может: в частности, за вчерашний день ВСУ удалось пусть и ценой колоссальных потерь, но всё же занять несколько населённых пунктов в районе так называемого Времевского выступа. На момент написания данной заметки российские войска уже проводят на этом направлении контрнаступательные действия, ну а помочь в закреплении успеха должны каждодневные ракетные удары по тылам ВСУ. Сегодня ночью такой удар, как сообщило Минобороны, был нанесён по местам дислокации резервов украинских войск.
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Ракетный удар осуществлялся при помощи высокоточного оружия большой дальности морского базирования — под данную формулировку Минобороны обычно маскирует крылатые ракеты «Калибр». Все назначенные объекты, согласно официальной сводке, были поражены, тем самым достигнув цели по ликвидации резервов.
Стоит помнить, что ракетные, бомбовые, а также беспилотные удары по тылам ВСУ осуществляются фактически каждый день примерно с начала мая, и логично предположить, что большая их часть действительно заканчиваются успехом, то есть, уничтожением мест хранения переданной с Запада техники в пользу ВСУ. Таким образом, неизвестно, какая доля от переданной из США и ЕС военной техники в целях проведения наступательных операций в общей сложности была уничтожена в тылах, а также непосредственно во время отражения наступления. А от этого напрямую будет зависеть способность ВСУ показывать зубы. Да, чужие, да, вставные, но всё же зубы.