Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ нанесли удар «Калибрами» по местам дислокации резервов ВСУ
Вообще, такие удары осуществляются уже фактически каждую ночь.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Наступательная операция ВСУ продолжается, а ВС РФ активно занимается её отражением. Безусловно, исключительно из позитивных новостей, сопровождаемых картинками подбитой и сожжённой техники западного производства, данный процесс состоять не может: в частности, за вчерашний день ВСУ удалось пусть и ценой колоссальных потерь, но всё же занять несколько населённых пунктов в районе так называемого Времевского выступа. На момент написания данной заметки российские войска уже проводят на этом направлении контрнаступательные действия, ну а помочь в закреплении успеха должны каждодневные ракетные удары по тылам ВСУ. Сегодня ночью такой удар, как сообщило Минобороны, был нанесён по местам дислокации резервов украинских войск.

реклама

Ракетный удар осуществлялся при помощи высокоточного оружия большой дальности морского базирования — под данную формулировку Минобороны обычно маскирует крылатые ракеты «Калибр». Все назначенные объекты, согласно официальной сводке, были поражены, тем самым достигнув цели по ликвидации резервов.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-30% на стиралку Бош 4 серии
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-23% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

Стоит помнить, что ракетные, бомбовые, а также беспилотные удары по тылам ВСУ осуществляются фактически каждый день примерно с начала мая, и логично предположить, что большая их часть действительно заканчиваются успехом, то есть, уничтожением мест хранения переданной с Запада техники в пользу ВСУ. Таким образом, неизвестно, какая доля от переданной из США и ЕС военной техники в целях проведения наступательных операций в общей сложности была уничтожена в тылах, а также непосредственно во время отражения наступления. А от этого напрямую будет зависеть способность ВСУ показывать зубы. Да, чужие, да, вставные, но всё же зубы.

#россия #украина #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На Украине призвали Германию увеличить поставки военной техники, включая танки Leopard 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Краткие итоги передачи World of Tanks компании Lesta Studio и уход Wargaming из России
44
Можно ли купить игровой ПК за $1000 – игровая сборка для 1080р и 2К на сдачу от поездки на море
14
История создания ЗРК Patriot и насколько он эффективен на сегодняшний день
2
Итоги гоночного уик-энда 10-11 июня
4
"Ответка" за Тайвань: Китай намерен построить на Кубе шпионскую базу для перехвата сообщений из США
3
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июнь)
4
На фоне СВО Китай готовится к катастрофам подобным прорыву плотины Каховской ГЭС
+
Мои впечатления от игры Risen 3 Titan Lords. Часть 2
+
Репортаж с B&D Game Fest 2023
4
География Буддизма
7

Сейчас обсуждают

Александр Теневой
15:34
Каждый раз этот Лысый что-то ляпает, а недалекие ему верят, открыв рты и считают что каждая его мысль всратая - гениальность. Чую что он скажет, что нужно уничтожить половину России ради его целей - в...
В Польше разворовали вагоны поезда, перевозящего оружие НАТО для Украины
Zelot фастфуд
15:30
Опять блоХерок копирует чужие статьи и выдаёт их за свои, тем самым показывает неуважение к администрации сайта. Уважаемые модераторы, так как блоХер поленился вставить ссылку на оригинал (что по сути...
Лучший способ продлить время автономной работы смартфона
Попка Петросяна
15:20
Прочитал вначале текс как от Джейкоба Урода, Вообще удалёнку в нормальных компаниях не останавливают и не остановят.
Google против удалённой работы – крупные IT-компании в США возвращают работников в офисы
RAZOR1913
15:16
"Лучший способ продлить время автономной работы смартфона" это использование легкозаменяемых элементов. p.s. К примеру, для RGBMD это использование 18650 элементов.
Лучший способ продлить время автономной работы смартфона
Мишаня Александров
15:08
тебе и ещё паре укроботов
Пригожин подтвердил случай с бойцом ЧВК «Вагнер», перешедшим к украинским диверсантам вместо обмена
Eppius
15:00
Надо помнить Володину, что всу еще не наносили основной удар. Пока задействованы не все силы,пока идет продавливание первой линии нашей обороны. То что держиться наша армия лучше чем ожидал противник ...
Володин заявил, что российские военные уже более недели успешно отражают контрнаступление ВСУ
SANEKS
14:59
Сколько можно постить такую чушь? У нас тут под ником Alex-IT разработчик Patriot сбежавший в РФ за лучшей жизнью, или мамкин недоблогер который занимается копипастой с различных ресурсов? Сбить можн...
История создания ЗРК Patriot и насколько он эффективен на сегодняшний день
mozghru
14:56
Подумалось,что это "Нет мужик Небо" на максималках,но..нет, как-то мирок пустоват совсем..
Раскрыты минимальные системные требования Starfield — "пролетают" даже владельцы GeForce GTX 1070
Арсений Не-Аноним
14:56
карту на 6800, память на gammix d10/d20/d45, корпус на сс560
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июнь)
Дмитрий Акимов
14:56
В ВОВ такие же уголовники Днепр форсировали и города отбивали Лучше заткнись.
Пригожин подтвердил случай с бойцом ЧВК «Вагнер», перешедшим к украинским диверсантам вместо обмена
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем