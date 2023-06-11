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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса вспомнила про колоссальные российские укрепления, которые могут стать для ВСУ непреодолимым препятствием
Причём, не просто могут, а, скорее всего, и станут.
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Примерно с октября прошлого года, когда командование специальной военной операцией принял генерал Суровикин, Россия начала ударными темпами возводить вдоль линии боевого соприкосновения масштабные эшелонированные линии обороны, состоящие из минных полей, противотанковых рвов, окопов, а также бетонных пирамидальных заграждений, прозванных «зубами дракона». Всё это призвано если не остановить уже сейчас вовсю идущее украинское контрнаступление, то как минимум максимально его замедлить, дав тем самым российской артиллерии, авиации и противотанковым средствам ценное время для нанесения ударов.

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В общем, западная пресса в конце прошлого года упоминала про эту оборонительную линию, затем надолго про неё забыла, и вот, сегодня, глядя на то, что наступательные операции ВСУ пока не приносят никакого реального результата, кроме сугубо отрицательного, решила вспомнить. В частности, сегодня в британском издании The Telegraph вышла статья под названием «Российские укрепления, которые Украине необходимо прорвать в ходе её контрнаступления».

Журналист The Telegraph, основываясь на комментариях украинских находящихся на передовой военных отмечает, что Россия за несколько месяцев при помощи специализированного оборудования создала «одну из самых масштабных военных оборонительных систем где бы то ни было в мире»: линия обороны простирается от Крыма до Донбасса, а её постоянная протяжённость на отдельных участках может превышать десятки километров.

Всего же общая протяжённость линии обороны превышает 600 миль (965 километров), при этом она состоит из нескольких эшелонов, расстояние между которыми составляет от 700 до 1000 метров. Укрепления простираются вглубь контролируемой Россией территории примерно на 5 километров.

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При этом The Telegraph отмечает, что российские фортификации на сегодняшний день располагаются примерно на 19 километров вглубь от мест наиболее ожесточённых боестолкновений. Таким образом, напрашивается простой вывод о том, что контрнаступление ВСУ пока не добралось даже до этих линий, и его пока останавливают задолго до приближения к ним.

#россия #украина #боевые действия
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