Пока лоббисты в странах коллективного запада продавливают законы о запрете атомной энергетики и насильственном переходе к энергетике «зелёной», от чего в первую и последнюю очередь выигрывают разве что производители соответствующего оборудования, государства, которые обладают хотя бы зачатками суверенитета, активно развивают именно атомную энергетику. Безусловным и неоспоримым мировым лидером в данной сфере является «Росатом», на долю которого приходится большинство возводимых сейчас в мире атомных электростанций, и данный факт решил напомнить пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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По словам Пескова, российская атомная отрасль заслужила свой лидирующий статус в условиях «жесточайшей конкуренции». Позиции российского атомпрома Песков назвал крепкими, а сам атомпром — готовым к сотрудничеству с теми, кто в этом заинтересован.
Необходимо понимать, что госкорпорация «Росатом» предоставляет заказчикам уникальную возможность получить в своё распоряжение атомную электростанцию, не вкладывая в её строительство единоразово огромные суммы денег. Российская компания обеспечивает финансирование под приемлемый процент, занимается проектированием, осуществляет строительство, обучает специалистов, поставляет ядерное топливо, а также вывозит и перерабатывает отработавшее топливо. В общем, весь спектр атомно-энергетических услуг в одном флаконе — в то время как у «конкурентов» всё необходимо делать по частям.
Помимо новых атомных электростанций на территории России корпорация «Росатом» также сооружает АЭС в Турции, Бангладеш, Китае, Индии, Египте и Беларуси.