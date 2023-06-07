В то же время угрозы атомной станции, которая использовала воду из Каховского водохранилища для охлаждения, в агентстве не видят.

Вчерашняя катастрофа с разрушением плотины Каховской ГЭС не только привела к долгосрочным экономическим и экологическим последствиям для региона, а также может привести к нарушению водоснабжения питавшихся от Каховского водохранилища населённых пунктов, но и подставила под вопрос охлаждение Запорожской атомной электростанции, которая воду для этих целей забирала именно с вышеуказанного резервуара.

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В связи с этим руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о плане по расширению присутствия сотрудников ведомства на Запорожской АЭС. При всём этом ситуацию на данном объекте атомной энергетики считают спокойной, и никаких угроз его безопасности не видят.

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Согласно комментарию директора Запорожской АЭС Юрия Черничука, пруд-охладитель станции остаётся в норме, и уровень воды в нём не изменился. Кроме того, техническую воду для нужд охлаждения станция может забирать и из нескольких альтернативных источников.