Вопрос передачи Украине американских истребителей четвёртого поколения F-16 поднимается столь часто, что можно не сомневаться в том, что в не столь уж отдалённой перспективе их Киеву обязательно передадут. Уже сейчас украинские лётчики отправляются в страны коллективного Запада с целью обучения управлению F-16, ну а президент Украины Владимир Зеленский, выступая в рамках очередной пресс-конференции, выразил надежду на поставки с Запада «мощного» количества истребителей.
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Что вообще Зеленский подразумевал под «мощным», и как это слово может стоять в одном словосочетании с «количеством», оставим на его совести. Тем не менее, кое-что важное Зеленский всё же заявил: по его словам, на Украине нет инфраструктуры, способной принимать истребители F-16, и подготавливать её, не имея договорённости о поставках самолётов, нет смысла.
По словам украинского президента, в Молдове он провёл встречу с представителями стран, «точно» готовых передать Украине истребители F-16. Они-то и пообещали поставки внушительного количества авиационной техники.