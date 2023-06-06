А был ли мальчик (план наступления) вообще?

Произошедшее сегодня разрушение плотины Каховской ГЭС будет иметь не только долгосрочные экономические и экологические последствия вкупе с возможными проблемами с водоснабжением питавшихся от Каховского водохранилища населённых пунктов, но и последствия военного характера. Так, о том, что произошедшие сегодня ночью события могут привести к «корректированию» планов наступления ВСУ, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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По словам Подоляка, коррективы во время «больших, масштабных действий» и «изменений ситуации по линии фронта» всегда вносятся, и ситуация с плотиной Каховской ГЭС — не исключение.

При этом корректировка, добавил Подоляк, не будет проводиться в сторону отказа от планов наступления. Советник ОП президента Украины считает, что в стране существует запрос на «справедливое окончание войны», и добиться его можно только «освобождением» территорий страны. С психологической точки зрения, уверен Подоляк, разрушение Каховской ГЭС «только обострит желание» ускорить процесс «возвращения» территорий.

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На данный момент ситуация с разливом Каховского водохранилища тяжёлая, но контролируемая, и не последнюю роль в этом играет крепость конструкции самой плотины, которая обрушилась не полностью, а примерно на 1/3, тем самым продолжая в значительной степени сдерживать напор воды.