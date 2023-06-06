Последние несколько недель Белгородская область находится в эпицентре внимания российских СМИ, военкоров и просто различных информационных ресурсов. Связано это, как вы все прекрасно знаете, с ежедневными обстрелами региона со стороны ВСУ вкупе с проникновением диверсантов в его приграничные с Украиной населённые пункты, которые затем выбиваются, и с большими потерями в технике и личном составе отбрасываются за пределы границы.
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Фейков и просто противоречивой информации касательно происходящего, впрочем, остаётся безмерное количество, и в таких случаях официальным властям необходимо оперативно делиться проверенной, достоверной информацией. Этим в Белгородской области занимается глава региона Вячеслав Гладков, заявивший примерно час назад о том, что на сегодняшний день противника (украинских диверсантов) в регионе нет.
Дополнительно Гладков уточнил вопрос касательно Новой Таволжанки, о ситуации в которой вчера разгонялась масса фейков. В данном селе, отметил глава Белгородской области, диверсантов также нет. При этом Гладков также недвусмысленно намекнул на различных «деятелей», которые пользуются ситуацией в регионе для того, чтобы увеличить свои аудитории и поднять свою значимость. О ком идёт речь, догадаться нетрудно.