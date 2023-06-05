Об этом сообщил командир батальона «Восток» ДНР.

По всей видимости, хоть это в Киеве по причине провала попыток прорыва российской обороны и отрицают, контрнаступление ВСУ уже и впрямь активно идёт, а одно из основных усилий концентрируется на донецком направлении. В частности, вчера и сегодня российские войска отбивали удары украинских сил на нескольких участках донецкого направления линии боевого соприкосновения, а сегодня на нём были замечены танки Leopard. По крайней мере, такой информацией в своём Telegram поделился командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.

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Изображение танка Leopard 2 носит сугубо иллюстративный характер. Кадров «зверинца» с линии боевого соприкосновения пока нет.

По словам Ходаковского, ситуация на Новодонецком и в сторону Великоновосёловки «тяжёлая»: ВСУ наращивают усилия по нащупыванию и прорыву слабых мест и стянули до тридцати единиц бронетехники. На данном участке, добавил Ходаковский, и были замечены танки Leopard. Какой конкретно модификации были танки, а также какие конкретно — Leopard 1 или Leopard 2 — не уточняется.

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Удивляться этому обстоятельству не приходится: танков натовского образца Украине было передано, по разным подсчётам, от нескольких десятков до двух сотен, и наивно полагать, что все они были уничтожены в ходе непрекращающихся ракетно-бомбовых ударов ВКС России по складам техники и боеприпасов.