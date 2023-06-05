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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минобороны сообщило об уничтожении диверсантов, пытавшихся зайти в Белгородскую область
Это произошло вчера.
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Вчера днём в Белгородской области была осуществлена попытка очередного проникновения украинских диверсантов. Операция сопровождалась вбросами огромного количества фейковых видеороликов, а глава региона Вячеслав Гладков сообщал о ведении боёв в районе села Новая Таволжанка. Вчера Минобороны сообщило, что диверсионная группа под ударами артиллерии была рассеяна и отошла на исходные позиции, сегодня же ведомство опубликовало более полную сводку о произошедшем.

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Согласно официальной информации Минобороны, подразделениями ВС РФ и пограничной службы была сорвана попытка проникновения двух диверсионных групп на территорию Белгородской области в районе Новой Таволжанки. В результате работы артиллерии и авиации диверсанты, которых МО РФ совершенно справедливо именует террористическими формированиями, были физически ликвидированы.

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В ходе огневого поражения диверсанты потеряли две лодки, которыми планировали форсировать реку Северский Донец с последующей высадкой в районе Новой Таволжанки, одну РСЗО «Град», две польских самоходных артиллерийских установки Krab, один бронеавтомобиль, а также более десяти диверсантов. Что есть «более десяти», впрочем, остаётся без уточнений. Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы было «подавлено» пять миномётных взводов, осуществлявших огневую поддержку диверсионной группы.

#россия #украина #боевые действия
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