Очередным, и теперь уже, вероятно, последним «чудо-оружием», которое теперь вот точно-точно перевернёт ход боевых действий на Украине в пользу ВСУ, должны стать разработанные и принятые на вооружение в 1970-х годах истребители F-16. Уже сейчас идёт процесс обучения украинских лётчиков управлению F-16, так что можно не сомневаться, что через несколько месяцев эти истребители уже будут зафиксированы в небе над Украиной. Впрочем, как минимум до конца лета этого явно не случится, на что предельно ясно намекнул министр обороны Украины Алексей Резников.
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По словам Резникова, истребители F-16 не будут применяться в летнем наступлении ВСУ. Причина логична и незамысловата: сперва необходимо подготовить пилотов и обслуживающий персонал, не говоря уже о получении самих самолётов. Резников рассчитывает, что первые F-16 удастся получить осенью или зимой этого года.
На сегодняшний день остаётся нерешённым главный вопрос: с каких аэродромов вообще будут взлетать переданные Киеву истребители F-16, учитывая, что на территории Украины ни одной безопасной точки, до которой не долетели бы российские средства поражения, попросту нет. Вопрос непраздный, поскольку если самолёты будут базироваться и взлетать с аэродромов стран НАТО (той же Польши, например), то это может привести к законному российскому удару по нему, последствия чего, если, конечно, альянс решит впрячься за Варшаву, могут стать уже непоправимыми. Опасно, что почти полностью оторвавшийся от реальности коллективный Запад во главе с Вашингтоном в принципе готов пойти на подобный риск.