С 1 по 31 июля.

В результате развязанной коллективным Западом санкционной войны с Россией нефтяной рынок серьёзно лихорадит. Чтобы не терять в доходе, страны-члены ОПЕК+ договорились сократить добычу, тем самым вызвав искусственный дефицит и, как следствие, выправив цены на чёрное золото. В самом ОПЕК+ это называют «поддержанием стабильности и баланса на нефтяных рынках».

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Поскольку крупнейшими добытчиками и экспортёрами нефти в ОПЕК+ являются Саудовская Аравия и Россия, эти государства взяли на себя обязательство сократить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки каждое. Кроме того, сегодня представитель Эр-Рияда при ОПЕК+ объявил о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти на протяжении всего июля этого года ещё на миллион баррелей в сутки.

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И хотя в отрыве от общей статистики эти цифры выглядят внушительно, на деле же необходимо понимать, что общее сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ составило без малого 1,4 млн баррелей в сутки при суммарной квоте на уровне в 40,46 млн баррелей в сутки. Иными словами, сокращение добычи составляет лишь единицы процентов от общей. Также важно помнить, что на данное экономическое объединение приходится примерно половина всего экспорта нефти, так что влияние ОПЕК+ хоть и колоссальное, но не всеобъемлющее.