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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия продлит сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2024 года
Ибо за копейки никто ничего продавать не должен и не будет. Как бы того ни хотелось коллективному Западу.
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Расширенный формат картеля нефтедобывающих стран ОПЕК+, членом которого является Россия, после всех введённых коллективным Западом ограничений на российскую нефть и нефтепродукты, и прекрасно понимая, что от этого пострадают цены на нефть и, как следствие, доходы тех же монархий Персидского залива, приняли единственно верное решение: сильно сократить добычу. Россия и Саудовская Аравия сократили добычу на 500 тысяч баррелей в сутки каждая, другие участники картеля также сократили добычу в меру своих возможностей.

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Поскольку стабилизации в сознании представителей коллективного Запада не наблюдается, сокращение добычи будет продолжено. В частности, сегодня вице-премьер России Александр Новак, отвечающий за энергетическую политику страны, заявил, что добровольное сокращение добычи нефти Россией продлено сразу на полтора года — вплоть до конца 2024 года включительно.

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Данное решение позволит стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке, что входит в интересы как России, так и её коллег по ОПЕК+. Технически, всё это можно назвать картельным сговором, но и решения США и ЕС тоже, мягко говоря, не соответствуют законам экономики и «свободного» рынка. Так что мы являемся свидетелями того, что на самом деле, когда доходит до противостояния, ни о какой «невидимой руке рынка» и речи быть не может.

#россия #санкции #экономика #нефть #энергетика #опек
1
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