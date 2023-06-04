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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Губернатор Белгородской области сообщил о процессе ликвидации диверсантов в селе Новая Таволжанка (дополнено)
Справедливо назвавший представителей этих «ДРГ» подлецами и убийцами, Гладков выразил надежду на их уничтожение.
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Пытаясь вынудить российские вооружённые силы сместить фокус внимания на Белгородскую область и оттеснить их с направлений фронта, где реально ведутся боевые действия и на которых готовится удар в рамках наступательной операции ВСУ, подконтрольные Киеву диверсионные группы при поддержке артиллерии ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область и устраивать вылазки в приграничные населённые пункты.

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Сегодня массированным обстрелам из артиллерии и миномётов продолжают подвергаться Шебекинский и Грайвороновский городские округа, а также Волоконовский, Борисовский, Белгородский и Краснояружский районы. К сожалению, не обходится без жертв и пострадавших, не говоря уже о повреждениях инфраструктуры, жилых домов и дорожного полотна.

Вместе с тем сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об идущих боях в селе Новая Таволжанка, куда, по словам главы региона, вошла украинская диверсионно-разведывательная группа, захватившая в плен двух российских военнослужащих.

Гладков выразил надежду на то, что диверсанты будут уничтожены, совершенно справедливо применив к ним термины «подлецы», «негодяи», «убийцы», и отметив, что по-другому, учитывая то, что они вытворяют, быть не может. Тем не менее, как сообщил Гладков, представители этой диверсионной группы предложили ему «личный разговор» в обмен на пленных, в ответ на что он выразил сомнение в том, что пленным сохранили жизнь, выдвинув встречное предложение: встреча на МААП «Шебекино» при условии возвращения живых пленных, с гарантией безопасности представителям диверсантов. И хотя совершенно правильно, что переговариваться с диверсантами, применяющими террористические методы, говорить не о чем — их нужно только уничтожать — но возможность вызволить ребят из плена тоже не стоит игнорировать.

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Дополнено: Пока мы писали данную заметку, Минобороны опубликовало официальный комментарий по поводу произошедшего в Новой Таволжанке. Согласно комментарию российского оборонного ведомства, украинская ДРГ попыталась переправиться в районе данного населённого пункта через реку. Попытка была выявлена пограничными подразделениями, в результате чего по ДРГ был нанесён удар артиллерии — как следствие, противник был «рассеян» и отошёл. Что это за новояз такой, и означает ли он, что часть ДРГ была уничтожена артиллерийским ударом, нам неведомо.

#россия #украина #боевые действия
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