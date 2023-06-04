Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО заявил о готовности Швеции к вступлению в альянс
Злые старые дети продолжают играть с огнём. Объясните им, что спички детям не игрушка.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену

Хотя Швеция подала заявку на вступление в НАТО ещё прошлой весной одновременно с Финляндией, но из-за позиции Турции, требовавшей от Стокгольма выдачи Анкаре курдских террористов, процесс затянулся. Сегодня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с переизбранным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Швеция выполнила турецкие требования и готова к вступлению в НАТО.

реклама

По словам Столтенберга, Швеция выполнила свои обязательства, внесла изменения в законодательство и полностью готова стать частью военно-политического блока. Сейчас дело за самым главным — Турция должна ратифицировать заявку Швеции, поскольку для принятия в НАТО новых членов на то должно быть согласие всех без исключения государств-членов.

рекомендации
-40% на Xiaomi 12X в Ситилинке - надо брать
-100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Да, механизм весьма неэффективный, но, как мы видим, он фактически не мешает: всё равно все проголосуют так, как скажут в Вашингтоне. И это весьма печально, если подумать, ведь повышает уровень трения в отношениях между государствами, на которые теперь также придётся направлять стратегические силы сдерживания, и которые автоматически переходят в разряд недружественных. Эпоха счастья в Скандинавии подходит (если ещё не подошла) к концу.

#россия #политика #нато #швеция
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

В Кремле заявили, что Путин открыт к контактам для достижения целей СВО «иными средствами»
В Киеве продолжают верить в то, что Бахмут не захвачен российскими силами
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по украинским военным аэродромам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Су-30МКИ с ядерными ракетами на борту готовы к битве с Китаем
19
VM VirtualBox - удобный инструмент для обхода западных санкций
32
Лучи Дженсена Хуанга - прорыв или маркетинг, разбираемся подробно - с картинками и большими буквами
92
Лучшие связки процессоров и видеокарт лета 2023 года для энтузиастов и экономных геймеров
4
На фоне СВО ВКС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 с двигателями АЛ-41Ф
8
Обзор планшета Blackview Tab 15 Pro – 4 динамика, поддержка LTE и чехол в комплекте
1
"Убить пересмешника" - культовый фильм американского и мирового кинематографа в новых реалиях
2
Мои впечатления Risen 2 Dark Waters. Часть 2
+
Мои впечатления Risen 2 Dark Waters. Часть 3
1

Сейчас обсуждают

Eppius
17:59
Толку то от этой встречи? Типа Зеленский пойдет на наши условия?
Пригожин предложил Зеленскому встретится в Новой Таволжанке без оружия
Имя
17:58
"Картинка будет отрисовываться по тому же принципу, как сейчас рисуют нейросети." уже название есть, DLSS тому.
В серии Nvidia RTX 5000 ожидается огромный прирост производительности
Имя
17:57
"Конечно, ещё волшебного кэша докинут, красивый график нарисуют и вуаля!" уже L2 кеш в видеокартах 4000 серии увеличен
В серии Nvidia RTX 5000 ожидается огромный прирост производительности
Chato-Bo0ot
17:53
Маляр есть, а покрашенных фасадов и заборов - нет. Где отделочники на здании ГУР?
В Киеве продолжают верить в то, что Бахмут не захвачен российскими силами
hihimik
17:51
Так была недавно новость про разрабатываемый Краснополь для БПЛА. https://overclockers.ru/blog/ProKino/show/93901/nemeckie-leopard-i-amerikanskie-abrams-budut-porazhatsya-versiej-krasnopolya-dlya-ross...
С помощью снаряда "Краснополь" был поражен "Град" ВСУ, ранее до этого атаковавший ВС РФ [Видео]
Eppius
17:49
Плевать на них ,одним Сарматом больше что бы планета забыла об этой стране навсегда. Де факто они там все в нато и так были. Если бы началась глобальная война РФ с нато они бы точно в стороне осталис...
Генсек НАТО заявил о готовности Швеции к вступлению в альянс
Имя
17:49
192 битная шина.
Покупка GeForce RTX 4070 с доставкой из Германии вышла бы на треть дешевле, чем в магазинах РФ
Алексей Гордейчик
17:47
Я совсем не про то писал. Изначально кодированный DD или DTS многоканал (из фильма, например) может передать на ресивер / в телевизор и встроенный звуковой чип, и любой SoundBlaster (bypass`ом). Но е...
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
hihimik
17:46
При чем здесь БМ-21 и единичные случаи? БМ-21 это РСЗО, созданное для работы по площадям. Какое самонаведение у техники 1960-1988 года выпуска? Краснополь это гаубичный артиллерийский высокоточный упр...
С помощью снаряда "Краснополь" был поражен "Град" ВСУ, ранее до этого атаковавший ВС РФ [Видео]
CrtkR
17:43
Да, вспоминаются сетования на сложности с требованиями более суровой очистки тяжелой нефти или разбавления оной. И итоговую цену Urals, по отношению к Brent, например.
Россия демонстрирует образцовый пример обхода санкций, а Европа покупает нефть из РФ, но уже дороже
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем