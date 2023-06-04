Хотя Швеция подала заявку на вступление в НАТО ещё прошлой весной одновременно с Финляндией, но из-за позиции Турции, требовавшей от Стокгольма выдачи Анкаре курдских террористов, процесс затянулся. Сегодня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с переизбранным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Швеция выполнила турецкие требования и готова к вступлению в НАТО.
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По словам Столтенберга, Швеция выполнила свои обязательства, внесла изменения в законодательство и полностью готова стать частью военно-политического блока. Сейчас дело за самым главным — Турция должна ратифицировать заявку Швеции, поскольку для принятия в НАТО новых членов на то должно быть согласие всех без исключения государств-членов.
Да, механизм весьма неэффективный, но, как мы видим, он фактически не мешает: всё равно все проголосуют так, как скажут в Вашингтоне. И это весьма печально, если подумать, ведь повышает уровень трения в отношениях между государствами, на которые теперь также придётся направлять стратегические силы сдерживания, и которые автоматически переходят в разряд недружественных. Эпоха счастья в Скандинавии подходит (если ещё не подошла) к концу.