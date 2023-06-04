Накрыли технику, хранилища боеприпасов, командные пункты и радиолокационные посты.

Кампания по нанесению ночных массированных ударов по украинским военным объектам не прекращается практически ни на сутки. Сегодняшняя ночь не была исключением, и тревога опять выла во всех подконтрольных Киеву регионах. Показания с мест гласят об ударах в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Сумской областях, и вот, сегодня российское оборонное ведомство отчиталось о проведённом ночью ракетном ударе.

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Как гласит официальная сводка Минобороны России, ночью был нанесён «групповой удар» высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования (крылатыми ракетами) по военным аэродромам Украины. В результате удара были поражены командные пункты ВСУ, радиолокационные посты, военная авиационная техника, а также склады с боеприпасами и вооружением. Цель ночного удара в МО РФ традиционно назвали достигнутой.

Киевское военно-политическое руководство, конечно же, факт удара не отрицает, потому что подобные вещи, в отличие от многих других, скрывать невозможно, но, по традиции, заявляет о незначительных повреждениях только на одном аэродроме при перехвате всех остальных крылатых ракет. Здесь, как говорится, что-либо комментировать — это только портить.

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Любопытно, что последнее время удары наносятся именно крылатыми ракетами воздушного базирования (серии Х-) — без применения крылатых ракет морского («Калибр») и наземного («Искандер-К») базирования. И это при том, что украинское военное командование регулярно предупреждает население о выходе российских боевых кораблей в точки для пуска ракет.