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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что начнёт «публично бороться» со странами, через которые Россия обходит санкции
Конфликт у себя в стране сначала прекрати, борец.
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Чем дольше продолжается конфликт, тем всё более оторванные от реальности комментарии позволяет себе президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня в ходе встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве Зеленский посетовал на то, что в мире в целом и в Европе в частности есть государства, помогающие России обходить санкции, тем самым способствуя продолжению боевых действий.

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Данная ситуация расстраивает Зеленского, в результате чего он заявил, что начнёт «публично бороться» с теми, кто даёт России возможность обходить санкции коллективного Запада. Что Зеленский имеет в виду под публичной борьбой, впрочем, осталось без уточнения.

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По мнению Зеленского, возникла парадоксальная ситуация, в которой одни страны стараются нарастить производство боеприпасов для Украины, а другие — помогают России обходить санкции и, в свою очередь, наращивать производство своих вооружений. Что в этом такого парадоксального, впрочем, неясно. Во всём мире это описывается одной избитой фразой: «Бизнес, и ничего личного».

#россия #украина #психиатрия
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