Дональд Трамп, который с каждым днём и с каждым громким падением (буквальным) Джо Байдена имеет всё больше шансов на переизбрание на следующих президентских выборах в США, продолжает с активностью, достойной лучшего применения, повторять свой тезис о способности за 24 часа прекратить конфликт на Украине.
реклама
Не стал исключением и свежий разговор Трампа с журналистами Fox News, в рамках которого он заявил, что хорошо знает как Путина, так и Зеленского, и способен усадить их за стол переговоров. Трамп убеждён в том, что текущий конфликт между Россией и Украиной можно загасить только посредством мирных переговоров.
Хотя комментарии Трампа звучат красиво, но в них мало реалистичности. Единственный реальный способ завершить конфликт — это наконец-то прислушаться к законным опасениям и требованиям России, прекратить военную поддержку Украины, а также, наконец, перестать изображать, что Киев является игроком в этой партии. Всё больше экспертов склоняются к мысли, что окончание конфликта будет тяжёлым процессом, и без подключения к нему дипломатов из государств, которым может доверять российская сторона, его в условиях полной утраты доверия РФ к коллективному Западу загасить в принципе невозможно.
Кроме того, не вполне понятно, почему гипотетическая возможность прекратить боевые действия на Украине должна добавлять Трампу политических очков внутри США. В США полным-полно своих собственных проблем — куда более насущных, чем какие-то боевые действия, разворачивающиеся за тысячи километров от Америки.