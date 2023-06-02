А чем Армения вообще может подсобить, даже если бы была союзником?

Так называемые лидеры стран СНГ находятся в весьма любопытном положении. С одной стороны, полностью зависят от России и Азии, а с другой стороны, пододвигают к своим седалищам второй стул в лице коллективного Запада, перед которым красуются, опасаясь вторичных санкций и изображая в доску своих. Яркое тому доказательство — поведение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, страна которого входит не только в СНГ, но и в ОДКБ.

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Общаясь с представителями американских СМИ, Пашинян заявил, что вопреки расхожему на Западе мнению, на самом деле Армения не является союзником России в конфликте с Украиной. Армения, по словам Пашиняна, воспринимает этот конфликт с большим беспокойством, поскольку он напрямую влияет «на все наши отношения». Таким образом, учитывая, что Армения не является также и союзником коллективного Запада, получается, что Ереван, как выразился Пашинян, «ничей союзник».

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В Кремле заявление Пашиняна уже прокомментировали, заявив, что «примут его к сведению». В целом же необходимо понимать, что реальным союзником России является разве что Беларусь. Что же до Армении, то рассчитывать на какую бы то ни было серьёзную помощь от Еревана, которому самому требуется помощь в решении вопроса Нагорного Карабаха — это как минимум наивно.