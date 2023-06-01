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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО отметил, что альянс не принял решений о гарантиях безопасности для Украины
Какие ещё гарантии безопасности без учёта мнения России?
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По труднообъяснимым причинам, некоторые представители коллективного Запада полагают, что Украине можно что-либо гарантировать, не спросив мнение России по данному вопросу. В частности, в НАТО регулярно мелькают заявления о необходимости предоставить Украине со стороны альянса гарантии безопасности. Что подразумевается под словосочетанием «гарантии безопасности», впрочем, неясно, равно как и подвешенным в воздухе остаётся вопрос о самих гарантиях, о чём сегодня заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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По словам Столтенберга, Североатлантический альянс не принял решений о гарантиях безопасности для Украины. На сегодняшний день приоритетом НАТО, добавил Столтенберг, остаётся поддержка Киева с целью обеспечения его «победы» в текущем конфликте.

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И эта поддержка, важно помнить, остаётся ключевым фактором продолжающегося сопротивления ВСУ, которые на сегодняшний день уже практически полностью перешли на использование вооружений западного образца, утратив в боях всё то, что Украине осталось в наследство от СССР/России.

#россия #украина #боевые действия #нато
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17:45
Перевернула ход войны? Вот это ты насмешил. Ты ещё наверное веришь с святых украинских счетоводов потерь, у которых солдат погибло меньше чем мирняка да?
Британская разведка считает, что Россия лишь на 5 % использует на Украине возможности своей боевой авиации
watchmaker
17:45
А мне в своё время как раз пришлось! Ставлю винду на SSD, а она видит механический диск на соседнем порту и без спросу пишет туда загрузчик.
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Boberus
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