Какие ещё гарантии безопасности без учёта мнения России?

По труднообъяснимым причинам, некоторые представители коллективного Запада полагают, что Украине можно что-либо гарантировать, не спросив мнение России по данному вопросу. В частности, в НАТО регулярно мелькают заявления о необходимости предоставить Украине со стороны альянса гарантии безопасности. Что подразумевается под словосочетанием «гарантии безопасности», впрочем, неясно, равно как и подвешенным в воздухе остаётся вопрос о самих гарантиях, о чём сегодня заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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По словам Столтенберга, Североатлантический альянс не принял решений о гарантиях безопасности для Украины. На сегодняшний день приоритетом НАТО, добавил Столтенберг, остаётся поддержка Киева с целью обеспечения его «победы» в текущем конфликте.

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И эта поддержка, важно помнить, остаётся ключевым фактором продолжающегося сопротивления ВСУ, которые на сегодняшний день уже практически полностью перешли на использование вооружений западного образца, утратив в боях всё то, что Украине осталось в наследство от СССР/России.