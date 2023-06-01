Когда у Украины не было ни армии, ни готовности.

Как гласит избитая фраза, история не терпит сослагательного наклонения: рассуждать «а вот если бы да кабы» совершенно бессмысленно, поскольку в реальном мире развитие событий уже пошло по определённому пути, и изменить это невозможно. Тем не менее, иногда с высоты времени можно понять, какие решения были ошибочными, и как было правильно поступить.

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Порассуждать на эту тему вызвался президент Беларуси Александр Лукашенко, вспомнивший комментарий президента России Владимира Путина о том, что провести на Украине военную операцию 8—9 лет назад было бы гораздо легче по причине как материальной, так и моральной неготовности ВСУ к оказанию сопротивления. По словам Лукашенко, он согласен с мнением Путина.

«Единственная, наверное, наша ошибка — что мы не решили этот вопрос в 2014—2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности. Всё хотели мирно как-то урегулировать, а они за это время создавали боеспособные вооружённые силы», — заявил белорусский лидер.

Здесь важно понимать, что комментарий Лукашенко описывает только одну сторону медали — способность ВСУ к оказанию сопротивления. Но есть и другая, причём, куда более важная сторона медали: готовность самой России как к военным операциям, так и противостоянию сокрушительным санкциям. И вот здесь не всё так гладко: на момент 2014 года у России было крайне мало высокоточного оружия, а вооружённые силы по многочисленным причинам не были готовы к масштабным наступательным операциям.

Также не стоит забывать, что в 2014 году у России ещё не было реальной продовольственной безопасности, не была создана национальная платёжная система «МИР», а системы Visa и MasterCard не были обязаны проводить операции через российские системы. Кроме того, отношения с международным сообществом за пределами коллективного Запада ещё не были столь крепки, поэтому представить в их глазах российскую военную операцию как что-то необходимое было бы если не невозможно, то как минимум затруднительно. К чему это мы — да к тому, что санкционный удар, подобный тому, что был нанесён по России в 2022 году, страна в 2014 году, которой на тот момент куда более мягкие санкции оставили сильнейший фингал под глазом, скорее всего, не выдержала бы. Соответственно, набившие всем оскомину Минские соглашения на тот момент были в интересах и России тоже.

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Так что не стоит воспринимать боевые действия в отрыве от экономики и дипломатии. На любые действия государств следует смотреть шире и учитывать сторонние факторы. Если, конечно, речь идёт о действиях суверенных держав, а не о чужих марионетках. Во втором случае искать логику не стоит — её обычно просто нет.