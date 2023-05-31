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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Представлен обновлённый Range Rover Sport с самой мощным мотором в своей истории
Аж 634 «лошадки» — это серьёзно.
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Компания Land Rover представила новый внедорожник Range Rover Sport SV 2024 года. Третье поколение внедорожника получило свою топовую версию, которая называется не SVR, а SV. Как утверждает автопроизводитель, это не только самая мощная, но и самая технологичная версия за всю историю модели.

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С силовой частью всё осталось более-менее понятно. Новый Range Rove Sport SV получил тот же мотор BMW V8, что и представленный чуть ранее Range Rover SV, но наличие гибридной «примочки» позволило увеличить его мощность до 634 л.с. и аж 800 Нм крутящего момента.

Соответственно, из-за другого двигателя создателям автомобиля пришлось перенастроить подвеску и рулевое управление. Подвеска 6D Dynamics сочетает в себе гидравлические амортизаторы и регулируемые по высоте пневморессоры. Повышенное сцепление с дорогой обеспечивают разноширокие покрышки (285 спереди и 305 сзади).

У будущих владельцев Range Rover Sport SV будет возможность установить колёса диаметром 23 дюйма и кармон-керамические тормоза. Это позволит уменьшить снаряжённую массу на 70 кг (отнимать нужно от базовых 2485 кг). Карбоновый капот позволит машине уменьшить массу ещё на 76 кг.

Ещё из примечательных особенностей нового Range Rover Sport SV следует отметить «умные» кресла BASS, которые умеют анализировать музыкальные композиции, воспроизводимые акустикой Meridian с 29 динамиками, и создавать нужные вибрации для наибольшего погружения.

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Продажи внедорожников Range Rover Sport SV должны начаться осенью текущего года. До конца текущего года их смогут приобрести только избранные клиенты по «эксклюзивным приглашениям». Специально для таких любителей эксклюзива производитель приготовил машины серии Edition One с соответствующими шильдиками и надписями. В плане цены всё будет начинаться от 169 тысяч фунтов стерлингов или 16,8 млн рублей по текущему курсу.

#автомобили
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