Компания Netflix опубликовала полноценный трейлер шестого сезона сериала Чарли Брукера «Чёрное зеркало». В представленном видеоматериале нам показали «нарезку» из кадров всех пяти эпизодов, в которых снялись известных актёры. Тут и Сальма Хайек, и Зази Битц, и Аарон Пол, и многие другие.
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Описания самих эпизодов у нас тоже имеются:
- Joan is Awful. Расскажет историю одной женщины, которая узнает, что большая стриминг-платформа снимает адаптацию её жизни. Главную роль исполнила Сальма Хайек.
- Loch Henry. Про молодую пару, которая приезжает в шотландский городок для работы над документальным фильмом о природе. Позже пара оказывается втянутой в историю, корни которой отсылают к странным событиям из прошлого.
- Beyond the Sea. Действие эпизода происходит в альтернативном 1969 году. Он рассказывает историю двух мужчин, отправившихся на опасную миссию, чтобы справиться с последствиями невообразимой трагедии. В ролях Джош Хартнетт, Кейт Мара, Рори Калкин и Аарон Пол.
- Mazey Day — молодую звезду преследуют назойливые папарацци, пока она разбирается с последствиями аварии, в которой сбила человека. Главную роль исполнила Зази Битц.
- Demon 79. Действие происходит в Северной Англии в 1979 году. Обычную продавщицу заставляют совершать страшные действия для предотвращения некой катастрофы.
Шестой сезон «Черного зеркала», напомним, выйдет в Netflix уже 15 июня.