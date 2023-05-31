Киевские функционеры продолжают делать заявления, которыми подтверждают свою полную профнепригодность и отсутствие даже минимальных знаний истории, не говоря уже о географии и культуре. Так, сегодня опять отличился советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, давший интервью одному из белорусских оппозиционных информационных изданий.
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В нём Подоляк затронул тему европейского сообщества, в котором не нашёл места для России. По словам Подоляка, Россия не имеет отношения ни к Европе, ни к Азии, а имеет отношение к XVI веку. При этом такие постсоветские государства, как Украина, Беларусь и даже Молдова, уверен Подоляк, отношение к Европе имеют самое прямое.
Здесь, с одной стороны, что-то комментировать — это только портить, но с другой стороны, мысли Подоляка могут найти отклик и внутри самой России. И в этой связи необходимо понимать, что этнически и культурно Россия (как, собственно, и Украина с Беларусью), безусловно, является частью Европы/Запада. Политически же да, Россию в когорту самопровозглашённых европейских/западных государств не допускают, как сильно бы она на протяжении десятилетий ни старалась добиться этого «признания».
Возвращаясь к теме этнической и культурной принадлежности РФ к Западу, это мнение разделяют многие эксперты-историки и культурологи: не так давно Россия/СССР определяла политику Европы, а сам факт, что в России живут в основном славяне, то есть, представители европейских народов, подарившие миру массу произведений искусства, а также открытий в области химии, математики, физики, биологии и других наук, при условии текущей конфронтации с Европой как с политическим объединением, многими воспринимается как своеобразная гражданская война внутри Запада.