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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВКС России уничтожили в Одессе последний боевой корабль украинского флота
Прошло 15 месяцев с начала СВО.
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Хотя о полном уничтожении военно-морского флота Украины российское оборонное ведомство сообщало в прошлом году вскоре после начала специальной военной операции, на деле единичные корабли у Киева оставались, и на днях эта маленькая, но при этом важная деталь была исправлена: последний корабль был потоплен в ходе ракетного удара по порту города Одесса. Об этом сегодня официально сообщило Минобороны России.

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Согласно сводке, потопленным судном стал средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», за которым, как сообщают различные военкоры, на протяжении многих месяцев велась настоящая охота, поскольку данный корабль активно перемещался и применялся для нанесения ударов по Херсонской области.

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Любопытно, что в конце концов печальная участь настигла его именно в самый уязвимый период — во время стоянки в порту — и этот факт сам по себе вызывает вопросы касательно возможностей РФ по выявлению и оперативному уничтожению передвигающихся военных целей, тем более таких масштабов, как корабль средних размеров.

#россия #украина #боевые действия
2
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