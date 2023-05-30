Хотя коллективный Запад на протяжении нескольких месяцев свозит на Украину танки натовского образца — Challenger 2, Leopard, Leopard 2, а также французские «лёгкие» колёсные танки AMX-10RC — на линии боевого соприкосновения они пока замечены не были. Если эта тяжёлая техника не была уничтожена в ходе многочисленных ракетно-бомбовых и беспилотных ударов ВС РФ по складам боеприпасов и местам хранения техники, то, очевидно, что накопление потенциала продолжается.
реклама
И сегодня министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, сколько всего танков Leopard 2 как более современных версий данных представителей семейства кошачьих, страна получила. На сегодняшний день, по словам Резникова, на Украину прибыло около двух батальонов по тридцать танков в каждом, итого — 60 единиц Leopard 2.
Глава украинского оборонного ведомства уточнил, что танки поставлялись из Германии и Польши как основных эксплуатантов Leopard 2 в непосредственной близости от украинской границы, так и из Нидерландов, Португалии, Испании, Швеции и, не поверите, даже из Канады.
Скорее всего, хотя и нельзя утверждать наверняка, переданные танки западного производства примут участие в контрнаступлении ВСУ, которое рано или поздно должно будет состояться: нельзя же так долго заставлять своих спонсоров ждать; надо приступать к действиям.