Слышите этот грохот, друзья? Это в Иране смеются от таких новостей.

Примерно с осени прошлого года Россия при осуществлении ударов по военным объектам на территории Украины активно применяет ударные беспилотники «Герань-2», которые, как считается, являются перемаркированными дронами Shahed-136 иранского производства. Хотя и Иран, и Россия опровергали и продолжают опровергать обвинения Киева в поставках Тегераном вооружений Москве, маховик конфронтации Украины с Ираном раскручен. Как итог, вчера Зеленский внёс в Верховную Раду на рассмотрение законопроект о санкциях против Ирана, а сегодня парламент его одобрил.

реклама

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -20000р на Ryzen 3950X - пора брать Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Украинские антииранские санкции подразумевают пятидесятилетний запрет на все торговые операции с Тегераном, запрет на транзит ресурсов, транспортное и грузовое сообщение, финансовые операции, передачу технологий и инвестиции. В общем, учитывая нынешнее положение Украины, которой явно не до всего вышеперечисленного в отношении Ирана, эти «санкции» можно назвать чисто формальными.