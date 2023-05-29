Примерно с осени прошлого года Россия при осуществлении ударов по военным объектам на территории Украины активно применяет ударные беспилотники «Герань-2», которые, как считается, являются перемаркированными дронами Shahed-136 иранского производства. Хотя и Иран, и Россия опровергали и продолжают опровергать обвинения Киева в поставках Тегераном вооружений Москве, маховик конфронтации Украины с Ираном раскручен. Как итог, вчера Зеленский внёс в Верховную Раду на рассмотрение законопроект о санкциях против Ирана, а сегодня парламент его одобрил.
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Украинские антииранские санкции подразумевают пятидесятилетний запрет на все торговые операции с Тегераном, запрет на транзит ресурсов, транспортное и грузовое сообщение, финансовые операции, передачу технологий и инвестиции. В общем, учитывая нынешнее положение Украины, которой явно не до всего вышеперечисленного в отношении Ирана, эти «санкции» можно назвать чисто формальными.